Video| Pag-amin ng mga Amerikanong Lupon sa Pagiging Epektibo ng mga Pag-atake ng Misil ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-amin ng mga Amerikanong Lupon sa Pagiging Epektibo ng mga Pag-atake ng Misil ng Iran.
Ang mga larawan ng mga pahayag ng mga opisyal at analyst ng Amerika ay inilabas, kung saan kinikilala nila ang kapansin-pansing epekto ng mga pag-atake ng misil ng Iran at ang mga bunga nito sa takbo ng digmaan. Ang ulat na ito ay tumatalakay din sa kalituhan at hindi pagkakasundo sa mga pulitikal at media circles ng Amerika tungkol sa kung paano pamahalaan ang digmaan sa Iran at ang mga resulta nito.
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