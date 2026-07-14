Video|》Kontrobersyal na Pag-amin ng isang Amerikanong Senador sa mga Kaswalti ng Militar ng US sa Digmaan Laban sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kontrobersyal na Pag-amin ng isang Amerikanong Senador sa mga Kaswalti ng Militar ng US sa Digmaan Laban sa Iran.
Isang digmaang senador ng Amerika, sa isang panayam sa CNN, ay nagsalita tungkol sa pagkamatay ng "daan-daang sundalong Amerikano" habang sinusuportahan ang mga bagong pag-atake sa Iran—mga pahayag na nagkaroon ng malawak na pagpapakita sa social media. Kasunod ng mga pahayag na ito, pinuna ng mga Amerikanong gumagamit ang lihim tungkol sa bilang ng mga nasawi, at inakusahan ang gobyerno ng pagtatago ng katotohanan at pagbibigay ng maling impormasyon sa publiko.
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