Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Admiral Sayyari: Ang Kakayahan ng Armadong Puwersa ay Lumampas sa Panahon ng 12-araw na Digmaan.
Si Admiral Habibollah Sayyari, ang Deputy Coordinator ng Armed Forces ng Islamic Republic of Iran, na nagbigay-diin sa patuloy na pagsubaybay sa mga banta, ay nagsabi na ang mga karanasan ng kamakailang mga digmaan ay nagpabuti sa kakayahan ng armadong pwersa, at ang mga kakayahan ng hukbo ngayon ay higit pa sa panahon ng 12-araw na digmaan. Idinagdag niya na ang armadong pwersa ay nagpapataas ng kanilang kakayahan ayon sa antas ng mga banta, at saanman naroroon ang mga tao ng Iran at ang mga tagapagtanggol ng bansa, ang kaaway ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng anumang masamang aksyon.
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