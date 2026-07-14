Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ministro ng Digmaan ng Rehimeng Zionist: Ang Pagkawasak ng Gaza ay "Mabuting Pakiramdam".
Si Israel Katz, ang Ministro ng Digmaan ng rehimeng Zionist, sa panahon ng kanyang pagbisita sa hilagang Gaza, ay tinukoy ang malawakang pagkawasak ng lugar at inangkin na ang kalagayang ito ay resulta ng isang kalkuladong patakaran upang "alisin ang mga banta," at tinawag itong isang "mabuting pakiramdam." Iniulat din niya ang plano ng rehimeng Zionist na lumikha ng tatlong "Nahal" outpost sa hilagang Gaza—isang hakbang na, ayon sa Israeli media, ay maaaring maglatag ng pundasyon para sa pagpapalawak ng mga settlement at ang permanenteng presensya ng mga Zionist sa lugar.
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