Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malalaking Pagsabog sa Timog Lebanon; Nagpapatuloy ang mga Pagsalakay ng Israel
Iniulat ng Al-Mayadeen network na ang mga okupanteng Zionist ay nagsagawa ng isang malaking pagsabog sa lugar ng Majdal Zoun sa timog Lebanon. Kasabay nito, sinunog ng mga artillery attack ang lugar ng Biyyat al-Sayyad. Ang iba pang malalaking pagsabog ay naganap din sa pagitan ng Houla at Markaba, gayundin sa lugar ng Kounine sa Bint Jbeil sa timog Lebanon.
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