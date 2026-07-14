Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Mambabatas na Iranian-American ay Nanawagan para sa Pagpapatiwalag sa Kalihim ng Digmaan ng Estados Unidos.
Ang Demokratikong Kinatawan ng Kongreso na si Yassamin Ansari, isang Iranian-American, ay nanawagan para sa pagpapatiwalag (impeachment) kay Pete Hegseth, ang Kalihim ng Digmaan ng Estados Unidos, sa dahilang siya umano ang nangasiwa sa mga krimen sa digmaan sa rehiyon ng Caribbean at sa Iran. Si Ansari, na kumakatawan sa ikatlong distrito ng Arizona at siyang unang Iranian-American na Democrat sa Kongreso, ay matagal nang mapanuri sa mga aksyong militar ng administrasyon. Si Hegseth, isang dating tagapagbalita ng Fox News, ang naging publikong mukha ng kampanyang Amerikano-Israeli na "Operation Epic Fury" laban sa Iran. Sa mga nakaraang pagdinig sa Kongreso, hinarap ni Hegseth ang matatalas na katanungan tungkol sa estratehiya ng digmaan, gastos, at mga kaswalti ng sibilyan, kabilang ang isang pinagtatalunang pag-atake ng US sa isang paaralan sa Iran na ikinasawi ng mahigit 100 bata. Ang kahilingan ni Ansari para sa pagpapatiwalag ay ang pinakabago sa lumalaking bipartisan na pagsisiyasat sa pakikipaglaban ng administrasyon.
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