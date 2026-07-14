Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-CENTCOM: Natapos na namin ang Pinakabagong Wave ng mga Pag-atake Laban sa Iran.
Inihayag ng US Central Command (CENTCOM) na natapos na nito ang pinakabagong wave ng mga pag-atake laban sa Iran. Ayon sa ulat ng IRNA, inangkin ng CENTCOM na sa operasyong ito, na tumagal ng limang oras, ang mga puwersang Amerikano ay naglunsad ng mga pag-atake sa "mga military target sa Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa, at Bandar Abbas" upang bawasan ang kakayahan ng Iran na "atakihin ang mga komersyal na barko."
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