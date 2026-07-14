Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Pinagmumulan ng Arabe: Ang Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, at United Arab Emirates ay Nakakaranas ng Malawakang Pagkaantala sa Global Positioning System (GPS) Ngayon, Kasunod ng Maraming Pag-atake na Naglalayon sa Bahrain.
Ayon sa mga ulat mula sa mga mapagkukunang Arabe, ang mga bansa sa Gulpo—kabilang ang Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, at UAE—ay nakararanas ng malawakang pagkagambala sa kanilang mga sistema ng GPS ngayong araw. Ang pagkagambalang ito ay naganap kasunod ng serye ng mga pag-atake na naglalayon sa Bahrain, na bahagi ng mas malawak na pagtaas ng tensyon sa rehiyon sa pagitan ng Iran at ng mga puwersang Amerikano at kanilang mga kaalyado. Ang mga pagkagambala sa GPS ay nakakaapekto sa nabigasyon, komunikasyon, at iba pang mga sistemang umaasa sa satellite signals, na nagpapataas ng alalahanin tungkol sa seguridad at sibil na operasyon sa mga apektadong bansa.
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