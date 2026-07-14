Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Gaza ay Nahaharap sa Isang Hindi Pa Naganap na Krisis sa Kakulangan ng Tubig.
Ang Director-General ng Gaza Water Authority ay nagbabala tungkol sa lumalalang krisis sa tubig sa enclave, na nag-ulat na dahil sa malawakang pagkasira ng imprastraktura, ang karamihan sa mga network ng tubig at sewerage ay nawasak, at ang mga residente ng Gaza ay nakikipaglaban sa matinding kakulangan ng tubig at pag-uuhaw.
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