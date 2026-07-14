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Tagapagsalita ng Hukbo: Ang Armadong Puwersa ay Hindi Magpapakita ng Kahit Katiting na Kompromiso sa Strait of Hormuz

14 Hulyo 2026 - 13:00
News ID: 1840044
Tagapagsalita ng Hukbo: Ang Armadong Puwersa ay Hindi Magpapakita ng Kahit Katiting na Kompromiso sa Strait of Hormuz

Tagapagsalita ng Hukbo: Ang Armadong Puwersa ay Hindi Magpapakita ng Kahit Katiting na Kompromiso sa Strait of Hormuz.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagsalita ng Hukbo: Ang Armadong Puwersa ay Hindi Magpapakita ng Kahit Katiting na Kompromiso sa Strait of Hormuz.

Si Brigadier General Akraminia ay nagsabi: "Ang Strait of Hormuz ay hindi kailanman mabubuksan sa pamamagitan ng digmaan, karahasan, at mga pagsalakay ng Amerika; ang tanging paraan upang mabuksan ito ay ang paggalang sa mga karapatan ng mamamayang Iranian." Binigyang-diin niya ang kanyang pangako sa mga mithiin ng rebolusyon at Islam, at idinagdag: "Kami ay may tungkulin na ipaghiganti ang dugo ng mga martir, lalo na ang martir na lider ng Rebolusyong Islamiko."

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