Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagsalita ng Hukbo: Ang Armadong Puwersa ay Hindi Magpapakita ng Kahit Katiting na Kompromiso sa Strait of Hormuz.
Si Brigadier General Akraminia ay nagsabi: "Ang Strait of Hormuz ay hindi kailanman mabubuksan sa pamamagitan ng digmaan, karahasan, at mga pagsalakay ng Amerika; ang tanging paraan upang mabuksan ito ay ang paggalang sa mga karapatan ng mamamayang Iranian." Binigyang-diin niya ang kanyang pangako sa mga mithiin ng rebolusyon at Islam, at idinagdag: "Kami ay may tungkulin na ipaghiganti ang dugo ng mga martir, lalo na ang martir na lider ng Rebolusyong Islamiko."
...........
328
Your Comment