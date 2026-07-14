Video| Sinabi ni Chas Freeman: Ang Iran ang May Nangingibabaw na Kamay sa Digmaang Ito

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Chas Freeman: Ang Iran ang May Nangingibabaw na Kamay sa Digmaang Ito.
Si Chas Freeman, isang dating Amerikanong diplomat, ay nagsabi na dahil sa pakikipaglaban ng Iran sa sarili nitong teritoryo, mayroon itong estratehikong bentahe at ang nangingibabaw na kamay sa paghaharap na ito sa Washington. Nagbabala rin siya na ang pagbaba ng mga reserbang langis at ang kakulangan ng sour crude oil sa Amerika ay maaaring makagambala sa produksyon ng jet fuel at diesel, at magdulot ng krisis sa domestic transportation system ng bansa.
...........
328
Your Comment