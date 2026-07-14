Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mensahe ng Lider ng Rebolusyon sa mga Arabong Bansa na Nakasulat sa isang Handa Nang Ilunsad na Kheibar Shekan Missile.
Isang larawan ang kumakalat na nagpapakita ng isang mensahe mula sa Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, na nakasulat sa isang Kheibar Shekan ballistic missile na handa nang ilunsad. Ang mensahe ay isang babala sa mga Arabong bansa na nakikipagtulungan sa mga kaaway ng Iran, na nagpapakita ng determinasyon ng Iran na ipagtanggol ang sarili at ang mga interes nito sa rehiyon.
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