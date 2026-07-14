Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paglalagay ng Dekorasyon sa Sampu-sampung Bahay at Balkonahe gamit ang Watawat ng Palestine sa Lungsod ng Pamplona sa Espanya.
Sampu-sampung bahay at balkonahe sa lungsod ng Pamplona, Espanya, ang pinalamutian ng mga watawat ng Palestine bilang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa mga mamamayang Palestinian. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng lumalagong internasyonal na kamalayan at pakikiisa sa pakikibaka ng mga Palestinian para sa kanilang mga karapatan at kalayaan.
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