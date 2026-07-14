Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- American Political Activist: Ang mga Larawan ng Iran ay Hinamon ang mga Salaysay ng Western Media.
Si Sanc Uyghur, isang Amerikanong aktibistang pampulitika, ay pumuna sa pagganap ng Western media at sinabi na ang pagpapalabas ng mga larawan mula sa Gaza, Lebanon, at Iran ay nagtanong sa mga karaniwang salaysay ng mga media na ito at nagbigay-alam sa maraming tao tungkol sa mga katotohanan sa lupa. Sa pagtukoy sa seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, binigyang-diin niya na ang pagmamasid sa mga larawang ito ay naging dahilan upang ang pampublikong opinyon ay mas may pag-aalinlangan na sundan ang mga salaysay ng mainstream media tungkol sa Iran.
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