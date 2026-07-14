Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Sheikh Isa Qasim: Ang Milyun-milyong Paglilibing sa Martir na Lider sa Iraq ay Simbolo ng Katapatan sa Pamumuno ng Islam.
Si Sheikh Isa Qasim, ang kilalang iskolar ng Shiite sa Bahrain, sa pagpuri sa maringal na seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon sa Iraq, ay inilarawan ang milyun-milyong pagdalo bilang isang simbolo ng lalim ng katapatan sa pamumuno ng Islam, ang diwa ng sakripisyo, at ang katatagan laban sa mga mapag-aping kapangyarihan. Binigyang-diin niya na ang mga tao ng Iraq, sa pamamagitan ng kilos na ito, ay naglingkod nang malaki sa Islam at sa Umma ng Islam, at ang napakalaking pagtitipon na ito ay naghatid ng isang malinaw na mensahe sa mundo tungkol sa pangako ng Umma ng Islam sa karapat-dapat na pamumuno at sa kanilang kahandaan na ipagtanggol ang mga dakilang mithiin.
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