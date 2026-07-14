Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Papel ng Netherlands sa Pinansyal na Suporta sa Hukbo ng Israel.
Ang mga kumpanyang Israeli ay namumuhunan sa Netherlands nang higit kaysa sa anumang ibang bansa sa mundo, na ang halaga ng pamumuhunang ito ay halos apat na beses na mas malaki kaysa sa ginagawa nila sa Estados Unidos. Isang bagong pagsisiyasat ang nagsiwalat kung paano naging clearinghouse ang Netherlands para sa mga pamumuhunan ng Israel.
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