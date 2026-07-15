Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ekonomista: Ang libing ni Ayatollah Khamenei ay isang parada ng kapangyarihan, hindi lamang pagluluksa
Iniulat ng magasing Ekonomista na ang libing ni Ayatollah Khamenei ay higit pa sa isang seremonya ng pagluluksa, ito ay isang parada ng kapangyarihan at tagumpay at isang pagpapakita ng lakas at panawagan para sa isa pang pagharap sa Amerika.
Isinulat ng magasing ito na ang mga nagluluksa sa buong seremonya ay sumigaw ng slogan na "Mamatay ang Amerika," itinaas ang mga pulang bandila ng paghihiganti, at naghagis ng mga bato sa mga larawan ni Donald Trump. Ayon sa Ekonomista, ang mga pagkilos na ito at ang mga tagumpay na militar sa pagpapalayas sa panlabas na banta ay nagpalakas ng katapatan at pambansang sigasig sa Iran, at maging sa ilang bahagi ng lipunan ng Iraq ay nagpalala ng pagkamuhi sa Amerika at Israel.
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