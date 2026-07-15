Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ayatollah Araghi: Ang mga pumatay sa Martir na Imam ay hindi na muling makadarama ng seguridad
Si Ayatollah Araghi, sa pagtukoy sa kamakailang mensahe ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon, ay nagdiin na ang pagsusumamo ng paghihiganti at paghihiganti sa dugo ng Martir na Imam at ng iba pang mga martir ng dalawang kamakailang digmaan ay isang tiyak at walang-pag-aalinlangang bagay, at hindi ito nauugnay sa pagdating at pag-alis ng mga pamahalaan o mga indibidwal, at sa anumang kaso ay maisasakatuparan.
Idinagdag niya na ang mga kriminal at ang mga may sala sa mga krimeng ito mula ngayon ay hindi na muling makadarama ng seguridad, at ang paghihiganti sa krimeng ito ay itutuloy sa internasyonal na antas at sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga tagapagtaguyod ng kalayaan sa mundo.
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