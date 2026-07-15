Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Digmaang nagkakahalaga ng isandaang bilyong dolyar para sa Amerika!
Iniulat ng American network na "NBC News" na ang halaga ng digmaan sa Iran para sa Amerika ay maaaring umabot sa 100 bilyong dolyar.
Inihayag ng American network na ito, batay sa mga pagtataya ng tatlong Amerikanong opisyal at tatlong mapagkukunan na may kaalaman sa mga panloob na pagtatantya ng gastos, na ang halaga ng digmaan sa Iran ay malamang na higit sa tatlong beses ng huling pagtatantya na inihayag.
Mas maaga, inihayag ng Pentagon na ang digmaang ito ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 30 bilyong dolyar para sa Amerika.
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