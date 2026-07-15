Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sheikh Isa Qasim: Ang Shia school of thought sa Bahrain ay nahaharap sa isang eksistensyal na banta
Ayatollah Sheikh Isa Qasim, lider ng mga Shia sa Bahrain:
Ang mga pampulitikang karapatan ng mga Shia citizen sa Bahrain at sa pangkalahatan ang kanilang mga karapatang sibil ay labis na nawawasak, at ang proseso ng pagtanggi sa mga karapatang ito ay nagpapatuloy sa isang malawak at nakababahalang paraan.
Walang puwang para sa pagpapaliban sa pagbawi ng mga karapatang ito, at ang seryosong paghingi ng mga karapatang ito ay dapat magpatuloy.
Sa wakas, darating ang araw na ang mga karapatang ito, mula sa relihiyoso at legal na pananaw, ay ibabalik sa kanilang tunay na mga may-ari.
Ang Shia school of thought sa Bahrain, kasama ang mga iskolar, tagapagsalita, manunulat, guro, at mangangaral na panrelihiyon, ay nahaharap sa isang matinding at eksistensyal na banta.
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