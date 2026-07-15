Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Saudi Arabia, dahil sa takot sa mga pag-atake ng paghihiganti ng Yemen, ay humingi ng tulong sa Qatar at Oman
Iniulat ng pahayagang Lebanese na "Al-Akhbar" na kasabay ng pagdidiin ng tensyon sa pagitan ng Sanaa at Riyadh, ang Saudi Arabia ay gumamit ng mga rehiyonal at internasyonal na pamamagitan upang mapigil ang krisis.
Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang mga pamamagitan ng Oman at Qatar ay isinaaktibo upang bawasan ang tensyon at sinubukan ng Riyadh na ilayo ang responsibilidad sa pag-atake sa Sanaa Airport mula sa sarili nito!
Tumanggi rin ang isang military source ng Yemen sa pag-aangkin ng mga Saudi at sinabi na ang uri ng mga missile na ginamit ay nakilala at ang pag-atake ay isinagawa ng isang Saudi aircraft gamit ang "Storm Shadow" missiles.
Samantala, naglabas ang Ansarullah ng isang mapa ng mga bagong target sa Saudi Arabia at ito ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng pagpapalawak ng mga pag-atake sa iba pang mga paliparan.
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