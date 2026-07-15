Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Krisis sa klima sa Green Continent; mula sa nakakabahalang bilang ng mga namatay dahil sa init hanggang sa hindi pa-naganap na tagtuyot sa France
Ang hindi pa-naganap na heatwave kamakailan sa Europa ay lumikha ng isang makataong sakuna at ayon sa mga ulat, mahigit 20,000 katao sa buong kontinente ang namatay dahil sa mga epekto ng matinding init. Sa mga ito, ang Germany ang pinakamahirap na tinamaan na may halos 5,500 biktima, at sa England at Wales, ang bilang ng mga namatay ay lumampas sa 2,700.
Sa kabilang banda, ang krisis sa kakulangan ng tubig na dulot ng pagbabagong ito ng klima ay naglagay sa France sa isang emergency na kalagayan; kung saan inilarawan ng Ministro ng Kapaligiran ng bansang ito ang kalagayan ng tagtuyot bilang "labis na nakababahala" at idineklara na sa kasalukuyan, 99 na departamento ng France ang ganap o bahagyang napapailalim sa mahigpit na mga paghihigpit sa pagkonsumo ng tubig. Ang hindi pa-naganap na pagtaas ng temperatura at ang matinding pagbaba ng mga underground na pinagkukunan, bukod sa pagpapataw ng malawakang pagkawala ng buhay, ay nagdulot ng karagdagang presyon sa mga sektor ng agrikultura at mga serbisyong urban ng bansang ito.
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