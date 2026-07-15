Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Anino ng krisis sa mga kababaihan sa silangang Afghanistan; babala ng United Nations
Ang seksyon ng kababaihan ng United Nations (UN Women), sa isang nakababahalang ulat, ay nagbabala na kasunod ng pagdidiin ng kamakailang mga sagupaang hangganan sa Pakistan at ng sunud-sunod na natural na kalamidad, humigit-kumulang 50,000 kababaihan at batang babae sa silangang Afghanistan ay nasa malubhang panganib ng karahasan batay sa kasarian. Batay sa ulat na ito, ang mga airstrike at mga sagupaang hangganan ay nagdulot ng muling paglilikas ng mahigit 100,000 katao, na ang karamihan sa kanila ay mga nakaligtas sa mapangwasak na lindol noong nakaraang taon, at ngayon ay nasa napaka-kritikal na kalagayan ng pamumuhay.
Ang paulit-ulit na paglilikas na ito, kasabay ng matinding mga paghihigpit ng kasalukuyang pamamahala, ay nagpahiwalay sa mga kababaihan mula sa pagkain, malinis na tubig, at mga serbisyong pangkalusugan, at higit sa dalawang-katlo ng mga kababaihan sa sampung apektadong lalawigan ay ganap na nawalan ng kita. Ang United Nations, sa pagtukoy sa pagkasira ng mga sistema ng suporta, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa matinding pagtaas ng panganib ng gutom, sikolohikal na kawalan ng seguridad, sapilitang pag-aasawa, at pagsasamantala sa mga kababaihan at batang babae, at nanawagan para sa agarang aksyon at makataong tulong mula sa pandaigdigang komunidad.
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