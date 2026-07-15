Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analista ng Maariv: Hindi dapat bayaran ng Israel ang halaga ng maling kalkulasyon ni Trump
Si Ran Edlist, sa isang kolum sa pahayagang Maariv, ay sumulat na ang sunud-sunod na digmaan at ang patakarang mapaghiganti pagkatapos ng digmaan sa Gaza ay nagdala sa rehiyon sa isang siklo ng tensyon at labanan. Ayon sa kanya, ang pamahalaan ni Netanyahu, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kapaligiran ng pampublikong galit, ay pinalawak ang saklaw ng mga digmaan, habang ang hukbo ng Israel ay walang malinaw na pananaw para sa pagpapatuloy ng mga labanang ito at hindi nagpapakita ng pagnanais na magsimula ng isang bagong digmaan sa Iran.
Idiniin niya na si Donald Trump at ang kanyang mga nasasakupan ay nagkamali sa kanilang kalkulasyon sa pagharap sa Iran at hindi dapat bayaran ng Israel ang halaga ng pakikipagsapalarang ito. Nagbabala rin si Edlist na ang pagsali sa digmaan sa Iran ay maaaring magpalala sa mga panggigipit na panseguridad at panloob sa Israel at ilantad ang rehimeng ito sa mas malalaking hamon.
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