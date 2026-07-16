Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsusuri ng posibleng planong aksyong militar ng Amerika laban sa Cuba
Ang mga military planner ng Amerika sa mga nakalipas na linggo ay sinuri ang mga opsyon ng aksyong militar laban sa Cuba, kabilang ang isang aerial invasion na may partisipasyon ng libu-libong sundalo ng 101st Airborne Division; bagaman ayon sa mga opisyal na may alam, dahil sa mga tensyon at pokus ng Washington sa senaryo ng pagsalakay sa Iran, ang pagsasagawa ng naturang operasyon sa kasalukuyang kalagayan ay tila hindi malamang. Kasalukuyang ipinadala ng Pentagon ang karamihan ng mga intelligence at flight equipment nito para sa paghaharap sa Iran sa Kanlurang Asya.
Ang pagpapahaba ng operasyong "Epic Fury" ay nagdulot ng lamat sa pagitan ni Trump at Pete Hegseth; si Trump sa mga pribadong pagtitipon ay nagpahayag ng panghihinayang sa pagtanggi sa unang alok ng Iran at sa pagpasok sa digmaang ito ng pagkapagod, at kasabay nito, taliwas sa optimismo ng kumander ng CENTCOM, ang mga pag-aalinlangan sa Joint Chiefs of Staff ng Amerika tungkol sa tagumpay ng pagsalakay na ito ay tumaas.
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