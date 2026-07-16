Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Independent: Si Trump ay kumikilos tulad ng isang "Hari ng mga Pirata" sa Strait of Hormuz
Isinulat ng pahayagang British na "Independent" sa isang mapang-uyam na ulat:
Si Trump ay nangangailangan lamang ng "isang loro sa balikat, isang kahoy na binti, at isang piring" upang makumpleto ang larawang ito.
Nakakatawa at nakababahala. Ang Amerika, sa pamamagitan ng pag-arte bilang "tagapangalaga ng Strait of Hormuz," ay epektibong naghahanap upang palawakin ang impluwensya nito at kahit na ilipat ang modelo ng pag-uugali nito sa ibang mga rehiyon tulad ng Caribbean.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang British na Independent, sa isang mapang-uyam na ulat, ay inihambing ang pag-uugali ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa Strait of Hormuz sa pag-uugali ng isang "Hari ng mga Pirata" at isinulat na upang makumpleto ang larawang ito, si Trump ay nangangailangan lamang ng "isang loro sa balikat, isang kahoy na binti, at isang piring." Ang pahayagang ito, sa pagpuna sa mga patakaran ng Washington sa rehiyon, ay inilarawan ang diskarteng ito bilang "nakakatawa at nakababahala" at idinagdag na ang Amerika, sa pamamagitan ng pag-arte bilang "tagapangalaga ng Strait of Hormuz," ay epektibong naghahanap upang palawakin ang impluwensya nito at kahit na ilipat ang modelo ng pag-uugali nito sa ibang mga rehiyon tulad ng Caribbean.
Ang ulat na ito ay inilabas habang ang military tensions sa Strait of Hormuz sa mga nakalipas na buwan, dahil sa magkasalungat na pag-atake ng Iran at Amerika at mga pag-atake sa mga komersyal na barko, ay naging isa sa mga pangunahing pokus ng mga alitan sa rehiyon. Binigyang-diin ng Independent na ang diskarteng ito ay hindi lamang nakakatulong sa katatagan ng rehiyon, ngunit maaaring magdala ng malawak na seguridad na kahihinatnan para sa mga interes ng Kanluran sa Persian Gulf at maging sa higit pa. Hanggang Hulyo 16, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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