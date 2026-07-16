Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Seremonya ng paggunita sa Pinunong Martir ng Rebolusyon na inorganisa ni Ayatollah Sistani sa Qom
Ang seremonya ng paggunita sa Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, si Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei, ay ginanap noong gabi ng Miyerkules (24 Tir 1405) sa banal na lungsod ng Qom, sa ilalim ng pangangasiwa ni Ayatollah Sistani, ang sanggunian ng Iraq, na dinaluhan ng mga seminaryo, mga iskolar, at iba't ibang sektor ng mga tao.
Qom – Ahensyang Balita ng Hawza – Ang seremonya ng paggunita sa Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ang Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei, ay ginanap noong gabi ng Miyerkules, 24 Tir 1405 (katumbas ng Hulyo 15, 2026) sa ilalim ng tanggapan ni Ayatollah Sistani, ang mataas na sanggunian ng Iraq, sa banal na lungsod ng Qom. Sa seremonyang ito, na ginanap sa isa sa mga Hussainiya ng Qom na may malawakang pagdalo ng mga seminaryo, mga iskolar, mga pantas, at iba't ibang sektor ng mga tao, pinarangalan ng mga kalahok, sa pamamagitan ng pagbigkas ng Qur'an, mga talumpati, at pagdaraos ng pagluluksa, ang alaala ng Pinunong Martir.
Ang seremonyang ito, na sinalubong ng walang-kaparis na pagtanggap ng komunidad ng mga klerigo at ng mga tao, ay nagpapakita ng lalim ng debosyon at pagkakaisa ng mga seminaryo ng Qom at Najaf sa mga adhikain ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko. Sa ritwal na ito, ang mga tagapagsalita, sa pagtukoy sa mataas na katayuan ni Ayatollah Khamenei sa mundong Shiite, ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng kanyang landas sa pagsuporta sa axis of resistance at paninindigan laban sa pang-aapi. Hanggang Hulyo 16, 2026, wala pang karagdagang detalye tungkol sa mga tagapagsalita at mga pahayag ng seremonyang ito ang nailabas.
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