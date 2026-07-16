Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mahahalagang pahayag ni Vance: Alam kong may mga tao sa loob ng pamahalaan ng Israel na nagmamanipula at nagsisikap na baguhin ang opinyon publiko ng Amerika upang ipagpatuloy ang digmaan nang walang katapusan
Kinatawang Pangulo ng Amerika:
Isang kampanyang may malaking pondo ang sumusubok na sirain ang negosasyon at wasakin ang kasunduan.
Para rito, may mga taong tumanggap ng suweldo mula sa isang dating tagapayo ni Trump.
Ang taong ito mismo ay tumanggap ng bayad mula sa mga elemento sa pamahalaan ng Israel.
Inaatake ako ng mga taong ito at sinasabing hindi tayo dapat makipag-usap sa Iran kundi dapat ipagpatuloy ang kampanyang militar.
Hindi kayo maaaring magsabi lamang na bombahin natin hanggang sa may mangyaring mabuti; hindi ito kailanman gagana.
Naiirita ako sa mga Amerikanong nagsasabing "hindi maaaring makipag-usap sa mga Iranian"; kung gayon, ano ang inyong solusyon?
May ilang influencer na tumatanggap ng pera upang atakehin ang kasunduan.
Hindi tayo magpapadala ng 150,000 ground troops upang baguhin ang pamahalaan; hindi tayo makikialam sa ganoong bagay.
Tapos na ang panahon ng military interventions at pagpapadala ng libu-libong sundalo para sa pagpapalit ng mga rehimen, at ang ating hukbo ay hindi papalit sa mga bansa sa pagtukoy ng kanilang sariling kapalaran.
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