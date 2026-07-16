Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Daily Telegraph: Ang Yemen ay naghahangad na kubkubin ang Red Sea mula sa dalawang harapan
Inangkin ng pahayagang British na Daily Telegraph na ang Ansarullah ng Yemen ay nagpapatupad ng isang estratehiya upang makontrol ang magkabilang panig ng Bab el-Mandeb Strait at palakasin ang impluwensya nito sa isa sa pinakamahalagang daang pandagat sa mundo.
Batay sa ulat na ito, ang planong ito ay isinasagawa sa koordinasyon ng mga grupo sa Somalia at kasama ang paglipat ng drone technology sa kanila; isang hakbang na, ayon sa pag-aangkin ng pahayagang ito, ay maaaring maglagay sa kontrol ng mga kaalyado ng Yemen sa magkabilang panig ng Red Sea.
Inangkin din ng Daily Telegraph na ang sabay-sabay na anumang pagkagambala sa Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb — kung saan humigit-kumulang 10 hanggang 12 porsyento ng pandaigdigang kalakalang pandagat ang dumadaan — ay maaaring magdulot ng matinding pagkabigla sa merkado ng enerhiya at magpataas ng presyo ng langis sa halos 200 dolyar bawat bariles.
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