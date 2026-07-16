Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malaking pagbaba ng bilang ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz; bunga ng pagdidiin ng pagsalakay ng Amerika at patuloy na paglabag sa kasunduan ng Washington
Kasabay ng pagdidiin ng mga tensyon kasunod ng muling pagsisimula ng military aggression ng Amerika laban sa Iran at patuloy na paglabag ng Washington sa mga naunang kasunduan, ang datos ng kumpanya ng pagsubaybay na Kpler ay nagpapakita ng malaking pagbaba ng bilang ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz.
Ang sitwasyong ito ay muling nagpapakita ng mga epekto sa seguridad at ekonomiya ng mga aksyon ng Amerika sa isa sa pinakamahalagang daang pandagat sa mundo para sa pagdadala ng enerhiya.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang datos ng kumpanya ng maritime analysis na Kpler ay nagpapakita na ang bilang ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, kasunod ng muling pagsisimula ng military attacks ng Amerika laban sa Iran at paglabag sa mga naunang kasunduan, ay nakaranas ng malaking pagbaba. Batay sa ulat na ito, noong Miyerkules, Hulyo 15, 9 na barko lamang ang dumaan sa daang ito, na bumaba mula sa 13 barko noong nakaraang araw, at walang Very Large Crude Carrier o LNG carrier na kabilang sa mga ito. Ang bilang na ito ay bumaba pa sa 7 barko noong Hulyo 16.
Ayon sa mga ulat, ang mga kumpanya ng pagpapadala, dahil sa mga kamakailang pag-atake at kawalan ng seguridad sa mga timog na ruta, ay mas pinipili na dumaan sa mga rutang kontrolado ng Iran, at ang rutang malapit sa Oman na pinamumunuan ng mga Amerikano ay halos naiwan na. Ito ay sa kabila ng katotohanan na, batay sa pansamantalang kasunduan, dalawang pangunahing ruta ang inilaan para sa pagdaan, ang isa ay pinamamahalaan ng Iran at ang isa ay sa pakikipagtulungan ng Amerika sa panig ng Oman. Gayunpaman, ang mga airstrike ng Amerika mula Hulyo 8 at ang missile response ng Iran sa mga base ng Amerika sa rehiyon ay muling nagpahina sa seguridad ng mahalagang daang ito.
Nagbabala ang mga economic expert na ang pagpapatuloy ng kalakaran na ito ay maaaring humantong sa malubhang pagkagambala sa pandaigdigang supply chain ng enerhiya; dahil bago ang digmaan, humigit-kumulang isang-ikalima ng langis sa mundo ay dumadaan sa kipot na ito. Hanggang Hulyo 16, 2026, sa pagpapatuloy ng mga labanan at pagdidiin ng mga posisyon ng magkabilang panig, walang malinaw na pananaw para sa pagbabalik ng normal na pagdaan ng mga barko.
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