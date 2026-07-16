Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga iskolar ng Bahrain ay nanawagan para sa agarang pagpapalaya sa mga dinampot na klerigo
Isang grupo ng mga iskolar ng Bahrain, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay itinuring ang pamahalaan ng kanilang bansa bilang ganap na responsable sa kalusugan ng mga dinampot na klerigo at nanawagan para sa kanilang agarang at walang-paniniwalang pagpapalaya, sa pagpapawalang-bisa ng mga gawa-gawang paratang, at sa pagtatapos ng pagpapahirap at mga paghihigpit na ipinapataw laban sa mga indibidwal na ito.
Sa pahayag na ito ay nakasaad na ang alon ng pagdakip sa mga Shia cleric ay isang pagtatangka na i-target ang relihiyosong awtoridad at pahinain ang presensya ng mga Shia sa Bahrain. Iniulat din ng mga iskolar ng Bahrain ang pagtanggap ng mga ulat tungkol sa pagpapahirap at presyon upang makakuha ng sapilitang pag-amin, at idiniin na ang presyon at panunupil ay hindi magpapatahimik sa kaalaman at fiqh.
Manama – Ahensyang Balita ng Reuters – Isang grupo ng mga iskolar ng Bahrain, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay itinuring ang pamahalaan ng kanilang bansa bilang ganap na responsable sa kalusugan ng mga dinampot na klerigo at nanawagan para sa kanilang agarang at walang-paniniwalang pagpapalaya, sa pagpapawalang-bisa ng mga gawa-gawang paratang, at sa pagtatapos ng pagpapahirap at mga paghihigpit na ipinapataw laban sa mga indibidwal na ito. Sa pahayag na ito ay nakasaad na ang alon ng pagdakip sa mga Shia cleric ay isang pagtatangka na i-target ang relihiyosong awtoridad at pahinain ang presensya ng mga Shia sa Bahrain. Iniulat din ng mga iskolar ng Bahrain ang pagtanggap ng mga ulat tungkol sa pagpapahirap at presyon upang makakuha ng sapilitang pag-amin, at idiniin na ang presyon at panunupil ay hindi magpapatahimik sa kaalaman at fiqh. Hanggang Hulyo 16, 2026, ang pamahalaan ng Bahrain ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pahayag na ito.
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