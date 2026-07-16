Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Media na nagsasalita ng Ingles: Tinarget ng Amerika ang isang children's cancer hospital sa Ahvaz
Inangkin ng media na nagsasalita ng Ingles na DD_Geopolitics na ang bagong impormasyon ay nagpapakita na ang Estados Unidos, sa mga kamakailang pag-atake, ay tinarget ang isang ospital na gumagamot sa mga batang may kanser sa Ahvaz.
Kinondena ng media na ito, sa pagtukoy sa mga nasawi sa mga bata sa mga nakaraang pag-atake, ang pagkilos na ito at nagtanong: "Bakit patuloy na tina-target ng Amerika at Israel ang mga bata?"
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