Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Telegraph: Ang Ansarullah ay naghahanda upang isara ang Bab el-Mandeb Strait
Ang pahayagang British na Telegraph, na binanggit ang mga mapagkukunan sa Yemen, ay inangkin na ang Ansarullah ay naghahanda upang isara ang estratehikong Bab el-Mandeb Strait.
Inangkin ng pahayagang ito na ang pagsasara ng Bab el-Mandeb ay maaaring magdulot ng malubhang pagkagambala sa pandaigdigang ekonomiya, baguhin ang ruta ng pagpapadala patungo sa timog Africa, at makabuluhang taasan ang mga gastos sa transportasyon at pandaigdigang kalakalan.
Inangkin din ng Telegraph na ang sabay-sabay na pagkagambala sa Bab el-Mandeb at Hormuz straits ay magiging isang walang-pantayong senaryo na may malalang kahihinatnan para sa mga pandaigdigang pamilihan.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang British na Telegraph, na binanggit ang hindi kilalang mga mapagkukunan sa Yemen, ay nag-ulat na ang kilusang Ansarullah ay naghahanda upang isara ang estratehikong Bab el-Mandeb Strait. Batay sa ulat na ito, ang grupong ito ay nagpapalawak ng impluwensya nito patungo sa Horn of Africa at may posibilidad na makipagtulungan sa Al-Shabaab sa Somalia upang makontrol ang magkabilang panig ng kipot na ito.
Inangkin din ng Telegraph na ang pagsasara ng daang ito ay maaaring magdulot ng malubhang pagkagambala sa pandaigdigang ekonomiya at makabuluhang taasan ang mga gastos sa transportasyon at pandaigdigang kalakalan. Hanggang Hulyo 16, 2026, ang mga opisyal ng Ansarullah ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito at ang pagdaan ng mga barko sa Bab el-Mandeb ay nagpapatuloy pa rin.
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