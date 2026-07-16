Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Baghaei: Ang pag-atake ng Amerika malapit sa Shahid Baghaei Hospital ay puwersahang nagpalikas sa 211 maysakit na bata
Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas, sa paglabas ng mga larawan ng paglikas ng Shahid Baghaei Hospital sa Ahvaz, ay nagpahayag na ang sentro ng paggamot sa kanser ng mga bata ay agarang pinalikas matapos ang pag-atake ng Amerika sa paligid nito.
Kasunod ng pag-atakeng ito, 211 pasyente na sumasailalim sa chemotherapy ay inilabas mula sa ospital at ang mga naospital na bata ay nakaranas ng matinding paghihirap at pagkabalisa.
Tinawag ni Baghaei ang pagkilos na ito bilang isang "duwag na krimen" at isang halimbawa ng "krimen sa digmaan," at pinuna ang katahimikan ng mga nagkukunwaring tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa pag-target sa mga pasilidad na medikal.
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