Ayatollah Subhani: Ang mga mangangaral ng Arba'een ay dapat ipaliwanag ang mensahe ng Ashura sa pamamagitan ng tunay na mga ara.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ayatollah Subhani: Ang mga mangangaral ng Arba'een ay dapat ipaliwanag ang mensahe ng Ashura sa pamamagitan ng tunay na mga aral
Si Ayatollah Subhani, sa kanyang mensahe sa Pambansang Kumperensya ng mga Mangangaral ng Arba'een 1405 (2026), ay nagdiin na ang mga mangangaral ay dapat, sa pamamagitan ng pag-asa sa tunay na mga aral, praktikal na pamumuhay, at pananaw na may kamalayan sa panahon, ipaliwanag ang mensahe ng Ashura sa mga pilgrim, at umiwas sa pagpapahayag ng mahihinang bagay, pamahiin, at hindi mapagkakatiwalaang mga salaysay.
Ang sanggunian na ito, sa pagbibigay-diin na ang pagdalaw kay Sayyid al-Shuhada (ang Panginoon ng mga Martir) ang pangunahing pokus ng dakilang kilusan ng Arba'een, ay humiling ng pagpapaliwanag ng pilosopiya ng pagdalaw, pagsunod sa mga kaugalian nito, at pag-uugnay sa alaala ng mga martir ngayon sa kilusan ng Ashura, at nagpasalamat sa pagtanggap ng mga tao at mga opisyal ng Iraq sa paglilingkod sa mga pilgrim.
..........
328
Your Comment