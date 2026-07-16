Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sheikh Zakzaky: Ang pagkamartir ay nagpapabuhay sa landas ng katotohanan; ang pagkamartir ni Ayatollah al-Uzma Khamenei ay nagdulot ng higit na pagtatagal ng mga adhikain
Si Sheikh Ibrahim Zakzaky, Pangkalahatang Kalihim ng Islamic Movement ng Nigeria, sa kanyang pagpupulong sa mga seminaryo ng kilusang ito sa Karbala, ay nagdiin na ang landas ng mga martir ay ang landas ng karangalan, katatagan, at tagumpay ng Islam, at ang mga kaaway sa pamamagitan ng pagpatay at pagkamartir ng mga relihiyosong personalidad ay hindi kailanman maaaring magpahina sa relihiyon at sa paaralan.
Sa pagtukoy na ang pagkamartir ni Imam Hussein ay nagdulot ng paglaganap ng paaralan ng Shiism, sinabi niya na ang pag-aalis ng mga lider at kilalang personalidad ay may kabaligtarang resulta at humahantong sa higit na pagtatagal ng kanilang mga adhikain. Hinikayat din ni Zakzaky ang mga seminaryo na ipaliwanag at ipalaganap ang mga aral ng Ahl al-Bayt, at idiniin na sa huli, ang banal na tagumpay ay para sa hanay ng katotohanan.
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