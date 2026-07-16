Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Bagong Ebidensya ng Tulong ng UAE sa mga Pag-atake Laban sa Iran.
Ang paglabas ng isang video ng isang drone attack sa Bandar Abbas ay muling naglantad sa papel ng UAE sa military aggression laban sa Iran. Sa mga larawan, isang drone mula sa Yabhon family na gawa ng UAE ang nakikita na lumilipad sa ibabaw ng lugar, habang ang mga puwersa sa lupa ay bumaril dito gamit ang mga magagaan na armas. Ang mga larawang ito ay inilabas habang ang mga pagsisiyasat ay nagkumpirma sa pagkakakilanlan ng drone at nagpapakita na ang Abu Dhabi, sa kabila ng mga pag-aangkin ng neutralidad, ay may aktwal na papel sa mga pag-atake laban sa Iran.
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