Video| Pag-atake sa mga Himpilan ng mga Teroristang Separatista sa Hilagang Iraq

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-atake sa mga Himpilan ng mga Teroristang Separatista sa Hilagang Iraq.
Kasunod ng pag-atake sa mga himpilan ng mga terorista, ang mga haliging usok ay tumaas sa himpapawid sa Sulaymaniyah, Iraq .
Bagaman ang mga detalyeng gaya ng eksaktong petsa at ang partikular na target ng pag-atake ay hindi agad naisapubliko , ang pag-atake ay sumasalamin sa patuloy na mga operasyon ng Iran laban sa mga grupong separatista na nakabase sa Iraqi Kurdistan. Matagal nang binabalaan ng Tehran na hindi nito papayagan ang anumang mapanganib na gawain na magmula sa teritoryo ng Iraq, at iginiit ang karapatan nitong gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang protektahan ang mga hangganan at pambansang seguridad nito .
Ang mga pag-atake na ito ay bahagi ng isang serye ng mga operasyon na pinatindi ng Iran laban sa mga grupong ito, partikular na kasunod ng mga ulat na sinasabing ang ilang panlabas na pwersa, kabilang ang CIA at Israel, ay nagtatangkang armasan at pakilusin ang mga Kurdish militia upang labanan ang Iran . Nakikita ng Iran ang mga grupong ito bilang isang direktang banta at bilang mga proxy para sa mga interes ng Amerika at Israeli .
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