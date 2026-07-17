Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Binuwag ang Knesset; Ang Israel ay nasa Bunganga ng Maagang Halalan.
Iniulat ng mga Hebrew media na ang Knesset (parliyamento ng rehimeng Zionist) ay nagtapos sa kasalukuyang sesyon nito matapos ang huling pag-apruba ng panukalang buwagin ang sarili nito. Sa boto na ito, ang daan para sa maagang halalan ay nalinis na, at inaasahang magsisimula ang proseso ng pagtatakda ng petsa ng bagong halalan sa mga darating na araw .
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