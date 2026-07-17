Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Bagong Punong Ministro ng Britanya ay Inihayag na.
Si Andy Burnham, ang dating alkalde ng Greater Manchester, ay nahalal bilang lider ng Partido Labour matapos makuha ang malawak na suporta mula sa mga kinatawan, unyon ng manggagawa, at mga sangay ng partido. Siya ay nakatakdang pumalit kay Keir Starmer bilang Punong Ministro ng Britanya sa Lunes .
Si Burnham, na naglingkod bilang alkalde ng Greater Manchester sa loob ng siyam na taon, ay bumalik sa Parlamento noong nakaraang buwan matapos manalo sa by-election sa Makerfield . Ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan ay dumating matapos ang pagbibitiw ni Starmer, na nahaharap sa pagtaas ng pressure dahil sa hindi pagtupad sa mga pangako sa paglago ng ekonomiya at pagpapabuti ng mga pampublikong serbisyo .
Si Burnham, na tinaguriang "King of the North" dahil sa kanyang pagtutol sa mga patakaran ng nakaraang gobyerno, ay nangangako ng "pinakamalaking muling pagbabalanse ng kapangyarihan" sa bansa sa pamamagitan ng paglilipat ng kontrol mula sa Whitehall patungo sa mga lokal na awtoridad . Kasama sa kanyang mga plataporma ang pagpapalakas ng pampublikong kontrol sa tubig at enerhiya, pagpapatupad ng pinakamalaking programa sa pagtatayo ng council housing mula noong panahon pagkatapos ng digmaan, at muling pagbubuhay ng reporma sa electoral system .
Si Burnham ang magiging ika-59 na Punong Ministro ng Britanya at ang unang lider ng Labour na nagmula sa Hilaga ng England mula pa noong panahon ni Harold Wilson .
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