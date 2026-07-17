Video| Mga Larawan ng Mainit at Masiglang Pagtanggap ng mga Tao sa Timog Iraq sa mga Iranian Pilgrim na Naglalakad para sa Seremonya ng Arba'in

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawan ng Mainit at Masiglang Pagtanggap ng mga Tao sa Timog Iraq sa mga Iranian Pilgrim na Naglalakad para sa Seremonya ng Arba'in.
Ang mga larawan mula sa timog Iraq ay nagpapakita ng mainit at masiglang pagtanggap ng mga lokal na residente sa mga Iranian pilgrim na naglalakad patungo sa mga banal na lungsod ng Karbala at Najaf para sa seremonya ng Arba'in. Ang mga tao sa timog Iraq ay nag-alok ng pagkain, inumin, at tirahan sa mga pilgrim, na nagpapakita ng malalim na ugnayan ng pagkakapatiran at pagkakaisa sa pagitan ng mga mamamayang Iraqi at Iranian.
...........
328
Your Comment