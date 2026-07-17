Video| Mga Unang Sandali ng Pag-atake ng Rehimeng Zionist sa Al-Jadeed Camp sa Nuseirat, Gitnang Gaza Strip

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Unang Sandali ng Pag-atake ng Rehimeng Zionist sa Al-Jadeed Camp sa Nuseirat, Gitnang Gaza Strip.
Iniulat ng mga mapagkukunang Palestinian na ang mga mandirigma ng rehimeng Zionist ay nagsagawa ng isang air strike at artilerya na pag-atake sa Al-Jadeed camp sa loob ng Nuseirat refugee camp sa gitnang Gaza Strip . Ang pag-atake ay naglalayon sa mga tolda ng mga lumikas na pamilya at mga tahanan sa lugar, na nagdulot ng takot sa mga residente . Ayon sa mga paunang ulat, ang pag-atake ay nagresulta sa pagkasawi ng ilang mga Palestinian at pinsala sa marami pang iba . Ang lugar ay naging isang war zone habang ang mga puwersa ng okupasyon ay nagsulong at pinutol ang mga ruta ng pag-access para sa mga medikal na koponan upang makapasok .
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