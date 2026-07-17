Video| Ang mga Krimen na Ginawa ng mga Amerikano sa Hormozgan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Krimen na Ginawa ng mga Amerikano sa Hormozgan.
Ang mga pag-atake ng militar ng Amerika sa lalawigan ng Hormozgan, sa katimugang baybayin ng Iran, ay nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagdurusa ng tao. Iniulat ng mga lokal na mapagkukunan at ng Iranian media na ang mga pag-atake na ito, na bahagi ng mas malawak na kampanyang militar ng US laban sa Iran, ay naglalayon sa mga pasilidad ng sibilyan, imprastraktura, at mga baybaying lugar, na nagresulta sa mga kaswalti at malaking pinsala sa ari-arian. Kabilang sa mga naiulat na insidente ang mga pag-atake sa mga paliparan, daungan, at mga sentrong pangkalakalan, na lumikha ng krisis makatao sa mga apektadong lugar.
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