Video| Mga Hindi Pa Nakitang Larawan mula sa Ilalim ng Dome ng Banal na Dambana ni Hazrat Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Panahon ng Pag-ikot

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Hindi Pa Nakitang Larawan mula sa Ilalim ng Dome ng Banal na Dambana ni Hazrat Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Panahon ng Pag-ikot at Paghahagis ng mga Bulaklak sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon.
Ang mga hindi pa nakitang larawan mula sa ilalim ng ginintuang dome ng Dambana ni Hazrat Abbas sa Karbala ay nagpapakita ng makabagbag-damdaming sandali ng pag-ikot (tawaf) at paghahagis ng mga bulaklak sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang mga larawang ito ay nagbibigay ng isang bihirang sulyap sa espiritwal at emosyonal na kapaligiran ng okasyon, kung saan ang mga nagdadalamhati ay nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay sa harap ng kanyang katawan sa loob ng banal na dambana.
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