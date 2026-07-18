Video| Paglalakbay ng Unang Grupo ng mga Internasyonal na Mangangaral para sa Arba'in ni Imam Hussein 1405

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paglalakbay ng Unang Grupo ng mga Internasyonal na Mangangaral para sa Arba'in ni Imam Hussein 1405.
Higit sa 50 internasyonal na mga mangangaral para sa Arba'in ni Imam Hussein 1405 ang naglakbay kahapon sa pamamagitan ng land border ng Shalamche patungo sa Basra, Iraq, upang simulan ang kanilang misyong pang-aral . Ang paglalakbay na ito ay nagaganap sa gitna ng pagtaas ng paghahanda para sa Arba'in, kung saan inaasahan ang mas maraming pilgrim ngayong taon. Ang hangganan ng Shalamche ay ganap na handa na tumanggap ng mga pilgrim sa buong oras, at ang mga opisyal ay naghanda ng libu-libong mga bus at pinahusay na imprastraktura upang matiyak ang maayos na paggalaw ng mga pilgrim . Ang mga mangangaral na ito, na kumakatawan sa iba't ibang nasyonalidad, ay may mahalagang papel sa paghahatid ng mensahe ng paglaban at espiritwalidad ng pag-akyat ng Arba'in sa mga pilgrim sa mga banal na lungsod .
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