Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Makakapal na Usok sa Kuwait Matapos ang Matagumpay na Pag-atake ng Iran.
Ang makakapal na haligi ng usok ay tumaas sa himpapawid ng Kuwait matapos ang matagumpay na pag-atake ng Iran sa mga base at pasilidad ng Amerika at ng kanilang mga kaalyado sa bansa. Ang mga pag-atake na ito, na isinagawa ng mga puwersa ng paglaban ng Iran, ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga estratehikong target, kabilang ang mga command center, mga imbakan ng armas, at mga sistema ng depensa, na nagresulta sa pagkalito at kaguluhan sa hanay ng mga kaaway. Ang Kuwait, bilang isa sa mga pangunahing kaalyado ng Amerika sa rehiyon, ay naging target ng mga pag-atake dahil sa papel nito sa pagsuporta sa mga operasyong militar laban sa Iran.
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