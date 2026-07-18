Video| Propesor ng Johns Hopkins University: Ang Kalkulasyon ng Amerika at Israel Tungkol sa Iran ay Nabigo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Propesor ng Johns Hopkins University: Ang Kalkulasyon ng Amerika at Israel Tungkol sa Iran ay Nabigo.
Si Vali Nasr, propesor sa Johns Hopkins University at analyst ng mga usapin sa Kanlurang Asya, ay nagsabi na ang mga tao ng Iran, salungat sa inaasahan ng Amerika at ng rehimeng Zionist, ay hindi itinuring ang digmaan bilang isang pagkakataon para sa pag-aalsa at hindi nagpakita ng reaksyon na inaasahan nila. Ayon sa kanya, ang mga Iranian ay nagkakaisa sa paligid ng watawat ng kanilang bansa at itinuring ang digmaang ito hindi bilang isang labanan laban sa Islamic Republic, kundi bilang isang digmaan laban sa Iran na may layuning pahinain, sirain ang imprastraktura, at maging hatiin ang bansa.
...........
328
Your Comment