Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Guardian: Ang Iran ay May Kakayahang Magdulot pa rin ng Pinsala sa Amerika.
Ang pahayagang British na The Guardian ay umamin na sa kabila ng paulit-ulit na pag-atake ng Amerika, ang Iran ay nagpapanatili pa rin ng kakayahang magdulot ng pinsala sa bansa. Ayon sa pahayagan, ang ilang mga dokumento ng intelligence ay nagpapakita na ang Iran ay may access pa rin sa humigit-kumulang 70 porsyento ng missile arsenal nito at 30 missile launch site sa Strait of Hormuz. Idinagdag ng Guardian, na binanggit ang mga eksperto, na ang Washington ay wala pa ring malinaw na estratehiya upang makaalis sa kasalukuyang sitwasyon—isang bagay na, ayon sa media outlet, ay nagdaragdag sa pagiging kumplikado ng mga hamon na kinakaharap.
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