Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Pampulitikang Mensahe ng Isang Pag-atake na Higit pa sa Larangan ng Digmaan; Bakit Pinuntirya ng Iran ang "Al-Tanf"?.
Inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na pinuntirya nito ang American base sa Al-Tanf, timog Syria, bilang bahagi ng ika-11 yugto ng operasyong "Nasr 2" . Bagama't ang Reuters, na binanggit ang isang Syrian military source, ay nag-ulat na ang pag-atake ay hindi nagdulot ng pinsala o nasawi , naniniwala ang mga tagamasid na ang kahalagahan nito ay higit pa sa mga resulta sa larangan ng digmaan, at nakasalalay sa mga pampulitika at estratehikong mensahe nito .
Ayon sa Al-Akhbar, ang pagpili sa Al-Tanf base ay maaaring isang tugon sa presensyang militar ng Amerika sa rehiyon, at isang hindi direktang mensahe sa Damascus—lalo na sa panahon na ang transitional government ng Syria ay nagsisikap na manatiling neutral sa paghaharap ng Iran at Amerika . Ang pag-atake ay naganap ilang oras lamang matapos ang pag-angkin ng mga opisyal ng Syria tungkol sa pagtuklas ng isang kargamento ng mga drone—isang pag-angkin na tinanggihan ng Hezbollah .
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