Video| Sa Kauna-unahang Pagkakataon; Tumpak na Pagtama sa Isang Lumalabag na Tanker sa Strait of Hormuz mula sa Pananaw ng mga Suicide Drone

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sa Kauna-unahang Pagkakataon; Tumpak na Pagtama sa Isang Lumalabag na Tanker sa Strait of Hormuz mula sa Pananaw ng mga Suicide Drone.
Sa unang pagkakataon, inilabas ang mga larawan mula sa pananaw ng mga suicide drone ng Iran na nagpapakita ng isang tumpak na pag-atake sa isang tanker na lumalabag sa mga regulasyon sa Strait of Hormuz. Ang pag-atakeng ito ay bahagi ng patuloy na operasyon ng Iran upang mapanatili ang seguridad at kontrol sa estratehikong daluyan ng tubig na ito, at upang bigyan ng babala ang mga banyagang barko na lumalabag sa mga patakaran ng Iran sa kipot.
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